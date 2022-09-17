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Сегодня, 00:30
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Пресечена попытка кражи дизтоплива с АНПЗ
Отделом корпоративной безопасности Атырауского НПЗ пресечена попытка кражи дизельного топлива на автомашине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазМунайГаз".
Инцидент произошёл 10 сентября 2022 года.
"Установлено, что автомашиной управлял водитель подрядной организации, оказывающей транспортные услуги. После окончания смены водитель попытался вывезти без подтверждающих документов около пяти кубов дизельного топлива за территорию ТОО "АНПЗ" для дальнейшей реализации частным лицам в Атырау. Имеющиеся материалы переданы в Управление полиции Атырау", - сообщается в пресс-релизе.
"КазМунайГаз" обращает внимание, что вопросы производства и отгрузки нефтепродуктов находятся на постоянном контроле руководства компании.
В Казахстане запущена система учета реализации дизельного топлива на АЗС по дифференцированным ценам. Она позволяет отслеживать ежесуточные объёмы топлива, реализуемого по минимальной цене - 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона).
Сообщалось, что в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизтопливо. Так, на АЗС по 230-260 тенге за литр в зависимости от региона страны водителям легковых авто отпускается до 100 литров дизтоплива в день, а водителям грузовиков — до 300 литров в день. Желающим приобрести топливо больше указанных объёмов в день придётся платить уже 450 тенге за литр.
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