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Премию Urker вручили лучшим СМИ и журналистам Казахстана

22 Сентября, 20:33
АВТОР
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МИОР РК 22 Сентября, 20:33
22 Сентября, 20:33
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Фото: МИОР РК

Названы имена обладателей национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики Urker-2023, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс проводился по 12 номинациям, три из них заявлены впервые – "Лучшее международное СМИ", "Лучший подкаст", "Лучший YouTube канал".

В адрес организаторов поступило 450 работ, наибольшее количество заявок было по направлениям: "Лучший материал на социальную тему", "Лучшее интервью года", "Лучший аналитический материал года", "Лучшее региональное СМИ" и "Лучший репортаж года".

Церемония награждения состоялась в "КазМедиа Центре" в Астане. Победители получили памятные статуэтки и по одному миллиону тенге.

Номинанты:

Лучшее международное СМИ - журнал "Қазақ елі" (Турция);

Лучший новостной портал - Nege.kz;

Лучший проект на радиостанции - программа Zhas STAR, Orda FM;

Лучшее региональное СМИ - газета "Сыр бойы" (Кызылординская область);

Лучший подкаст - OY-DETOX, Айнель Амирхан;

Лучший YouTube канал - Abay Live Абая Сейфоллы;

Лучший материал на социальную тему - Амангуль Тілей, El.kz;

Лучшее интервью - Лэйла Тастанова, Time.kz;

Лучший репортаж - Рабига Дюсенгулова, Tengrinews.kz;

Лучшее журналистское расследование (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова) - Анна Величко, Golos-naroda.kz;

Лучший аналитический материал - Меруерт Сарсенова, Kapital.kz;

Лучшая фотография - Валерий Бугаев.

Специальным призом к 110-летию газеты "Қазақ" отмечена газета "Ана Тілі".

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