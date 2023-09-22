Премию Urker вручили лучшим СМИ и журналистам Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Названы имена обладателей национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики Urker-2023, передаёт BaigeNews.kz.
Конкурс проводился по 12 номинациям, три из них заявлены впервые – "Лучшее международное СМИ", "Лучший подкаст", "Лучший YouTube канал".
В адрес организаторов поступило 450 работ, наибольшее количество заявок было по направлениям: "Лучший материал на социальную тему", "Лучшее интервью года", "Лучший аналитический материал года", "Лучшее региональное СМИ" и "Лучший репортаж года".
Церемония награждения состоялась в "КазМедиа Центре" в Астане. Победители получили памятные статуэтки и по одному миллиону тенге.
Номинанты:
Лучшее международное СМИ - журнал "Қазақ елі" (Турция);
Лучший новостной портал - Nege.kz;
Лучший проект на радиостанции - программа Zhas STAR, Orda FM;
Лучшее региональное СМИ - газета "Сыр бойы" (Кызылординская область);
Лучший подкаст - OY-DETOX, Айнель Амирхан;
Лучший YouTube канал - Abay Live Абая Сейфоллы;
Лучший материал на социальную тему - Амангуль Тілей, El.kz;
Лучшее интервью - Лэйла Тастанова, Time.kz;
Лучший репортаж - Рабига Дюсенгулова, Tengrinews.kz;
Лучшее журналистское расследование (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова) - Анна Величко, Golos-naroda.kz;
Лучший аналитический материал - Меруерт Сарсенова, Kapital.kz;
Лучшая фотография - Валерий Бугаев.
Специальным призом к 110-летию газеты "Қазақ" отмечена газета "Ана Тілі".
Самое читаемое
- В Астане покосилась одна из опор LRT
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Хищения при ремонте котельных Семея выявила проверка
- Предприятие из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге
- Тамара Дуйсенова ответила на предложение повысить минимальную зарплату до 300 тысяч тенге