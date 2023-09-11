Премьер потребовал обеспечить качественное строительство дорог в Казахстане

Транспортная отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе обуждения вопросов строительства и реконструкции автодорог республиканского, областного и районного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации министерства транспорта РК, к 2029 году будет обеспечено строительство свыше 300 новых объектов сервиса, соответствующих Национальному стандарту. До 2029 года запланирован ремонт 14 тыс. км дорог областного и районного значения.

Премьер-министр подчеркнул, что транспортная отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. При этом глава Правительства указал, что зачастую качество дорог не выдерживает критики.

"Вы знаете, сколько идет жалоб от населения. Для простого человека нет разницы – дорога республиканская или местная. Ему нужны хорошие дороги возле дома, в городе, селе или между населенными пунктами. Это нужно всем нам, нашей экономике", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что строительный сезон уже идет к завершению, поэтому в сентябре следует значительно активизировать дорожно-строительные работы.

При этом премьер-министр потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, "чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом".

Еще один важный вопрос – передвижение тяжелых большегрузных машин по автомобильным дорогам.

"Нередки случаи, когда при ремонте и строительстве одной дороги самосвалы ломают другие пути, включая недавно отремонтированные. Например, на автодороге Нарманбет – Балхаш в Карагандинской области по недавно отремонтированной дороге стали возить руду с карьера Шубартау. Вес самосвала с рудой 60 тонн! В итоге весь новый асфальт испорчен. Таких примеров много, даже в городах", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо комплексно подходить к решению проблем проектирования и строительства дорог, а также их содержания. Для этого по поручению Главы государства было специально воссоздано министерство транспорта.