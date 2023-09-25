Премьер-министры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России посетили выставку "Иннопром"
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Главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России ознакомились с продукцией ведущих промпредприятий, представленных на выставке "ИННОПРОМ. Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Казахстан с 2019 года является постоянным участником "Иннопрома", а в прошлом году выступил страной-партнёром выставки.
По информации правительства, тематикой казахстанского "ИННОПРОМ" стали промышленные стратегии нового времени. В выставке, организованной на территории столичного центра EХРО, участвуют более 300 предприятий и компаний стран ЕАЭС.
"В рамках обхода выставки Алихану Смаилову, Роману Головченко, Акылбеку Жапарову и Михаилу Мишустину презентовали стенды компании "Казцентр ЖКХ", ассоциации предприятий ж/д машиностроения Railways System KZ, казахстанских производителей сельхозтехники, автомобилей, нефтегазового, горнорудного и медицинского оборудования, электротехники, контрольно-измерительных приборов, спецодежды, удобрений и т.д.
Кроме того, главам правительств были представлены промышленные IT-разработки, информационные системы и цифровые продукты с использованием виртуальной реальности", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Казахстаном совместно с партнерами из ЕАЭС реализованы уже 38 совместных проектов в сфере промышленности. При этом главными приоритетами кооперации стали глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал. Вместе с тем на сегодня прорабатывается реализация еще 80 проектов.
В целом, как сообщили в кабмине, объем производства в обрабатывающем секторе республики за последние 5 лет вырос в 2,2 раза — с 9,4 трлн тенге в 2017 году до 20,7 трлн тенге в 2022 году.
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