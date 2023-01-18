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Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане Сегодня, 19:06
137
Сегодня, 19:06
137

Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов раскритиковал качество дорог в стране и их ремонт. На расширенном заседании коллегии Мининдустрии и инфраструктурного развития он заявил, что латают покрытия не для людей, передаёт BaigeNews.kz.

"У населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Постоянно требуется ремонт, происходят аварии, гибнут люди. Даже по тому ремонту, который осуществляется, есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а для самих дорожников. Этот вопрос надо держать на особом контроле. Нужны комплексные меры, которые позволят эффективно решать эту проблему", - сказал Смаилов. 

Он напомнил, что глава государства поставил задачу по строительству и реконструкции восьми тысяч километров республиканской сети и ремонту 14 тысяч километров местной сети до 2030 года.

"В прошлом году предлагались разные меры, в том числе и совершенствование планирования реконструкций дорог, это и EPCM-контракты, и объединение авторского и надзорного контроля, цифровизация. Нужно все эти меры обновить и в этой сфере нам надо качественно сделать подвижку с тем, чтобы ремонтные работы и те деньги, которые мы выделяем из республиканского бюджета, из местного бюджета, использовались эффективно, и дороги строились качественно", - поручил премьер-министр.

Ремонтировать предстоит много, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить работы качественно и в срок, добавил Смаилов.

"Министерству необходимо определиться с механизмами финансирования по проектам: "Жезказган - Караганда", "Семей - Усть-Каменогорск", "Атырау - Уральск", "Актобе - Улгайсын".Также до конца года необходимо обеспечить движение на проектах строительства и реконструкции объектов Караганда - Алматы, Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Атырау - Астрахань, Алматы - Усть-Каменогорск, Унеге - Бейсен, Жалпакты - Казталовка, Ушарал - Достык", - заключил он.

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#ремонт дороги #Алихан Смаилов #реконструкция #критика #МИИР
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:06
137
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