Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов раскритиковал качество дорог в стране и их ремонт. На расширенном заседании коллегии Мининдустрии и инфраструктурного развития он заявил, что латают покрытия не для людей, передаёт BaigeNews.kz.

"У населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Постоянно требуется ремонт, происходят аварии, гибнут люди. Даже по тому ремонту, который осуществляется, есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а для самих дорожников. Этот вопрос надо держать на особом контроле. Нужны комплексные меры, которые позволят эффективно решать эту проблему", - сказал Смаилов.

Он напомнил, что глава государства поставил задачу по строительству и реконструкции восьми тысяч километров республиканской сети и ремонту 14 тысяч километров местной сети до 2030 года.

"В прошлом году предлагались разные меры, в том числе и совершенствование планирования реконструкций дорог, это и EPCM-контракты, и объединение авторского и надзорного контроля, цифровизация. Нужно все эти меры обновить и в этой сфере нам надо качественно сделать подвижку с тем, чтобы ремонтные работы и те деньги, которые мы выделяем из республиканского бюджета, из местного бюджета, использовались эффективно, и дороги строились качественно", - поручил премьер-министр.

Ремонтировать предстоит много, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить работы качественно и в срок, добавил Смаилов.