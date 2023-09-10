Предварительная причина — поджог: из горящей многоэтажки в Усть-Каменогорске спасены 15 человек

Огнеборцам из Усть-Каменогорска пришлось спасать людей через окно по пожарной лестнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Пожар произошёл по улице​ Кабанбай батыра в шестиэтажном жилом доме.​ К месту происшествия незамедлительно прибыли​ силы и средства​ ​ ДЧС ВКО по повышенному рангу вызова.

"Огнеборцы проведя разведку, установили, что на третьем этаже идёт густой черный дым из квартиры. В первую очередь, звеньями газодымозащитной службы с помощью двух автолестниц и двух трёхколенных лестниц и спасательных капюшонов​ спасено 15 жителей из них четверо детей, эвакуировано 34​ человека из них 6 детей. Пожарным приходилось работать в условиях сильного и едкого дыма, бороться с огнем и​ спасать людей. Благодаря слаженности действий пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС ВКО.

В ведомстве уточили В тушении было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.

Причиной пожара предварительно​ послужил поджог.

Фото: ДЧС ВКО