Представители 87 этносов устроили креативный праздник-ярмарку в Таразе

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Здесь можно отыскать уникальные изделия ручной работы всевозможных ремесленников: казахов, русских, узбеков, кыргызов, уйгуров, татаров и других национальностей, которые населяют регион.

Жители Тараза начали отмечать вновь возрождённый по предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева День Республики, передаёт BaigeNews.kz.

В этнокультурно-историческом комплексе "Коне Тараз", расположенном в центре Жамбылской области, прошёл праздник, посвящённый культуре и традициям этносов всей области. В мероприятии приняли участие представители 87 этносов области и жители города.

Главные герои выставки, которая развернулась у дома "Достык" в центре комплекса, представили не только колоритные товары и изделия ручной работы, но и показали множество креаивных моделей национальной одежды. Также жителям продемонстрировали национальные блюда, в том числе и давно забытые, по сохранившимся бабушкиным рецептам.

Молодёжь Тараза порадовала зрителей танцами и родными напевами, а также продемонстрировала исскуство игры на национальных инструментах.

Участники праздника отмечают, что за 31 год независимости страны этносы региона не отдалились от своих традиций, не потеряли богатство и самобытность своей национальной культуры, а сохранили их для потомков. И это — один из результатов мудрой политики государства.

Люди разных национальностей отложили в сторону другие заботы, чтобы объединиться, вспомнить свои корни и поблагодарить предков.



К слову, объединение "Қоғамдық келісім" и раньше каждый месяц посвящало дням культуры и традиций. Однако главная задумка сегодняшнего праздника — в том, что на него одновременно пригласили представителей всех этносов, населяющих регион.

Ремесленники, одетые в колоритные национальные костюмы, устроили ярмарку, где все желающие могли купить уникальные изделия ручной работы по ценам ниже рыночных.

Одна из участниц выставки — дизайнер Елена Голубинская, которая, к слову, в совершенстве владеет казахским языком.

"С детства любила экспериментировать и создавать новые вещи. Позже стала уделять внимание изделиям с этноузорами, не разделяя одежду "по национальному признаку". В моей экспозиции можно увидеть мотивы разных этносов. Корзины, сумки, головные уборы, привезённые на выставку, также выполнены в этническом стиле.

Сейчас я работаю художником по костюмам в театре. Будучи творческим человеком, стараюсь рационально использовать свое свободное время и мастерю эти изделия своими руками. А ещё я люблю рисовать. Среди картин, привезённых на выставку, моему сердцу близка работа под названием "Махаббат хикаясы", изображающая образ Айши Биби. Я рада, что мы мирно живем под одним флагом в суверенной стране. Будучи уроженкой Жамбылской области, я не собираюсь переезжать в другую страну или регион. Успела побывать в дальнем и ближнем зарубежье, но никогда не забываю, что моя родина - Жамбыл", — делится Елена.

На торжественной церемонии заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев поздравил жителей региона с Днём Республики, Днём культуры и традиций этносов.

"Поздравляем с нашим общим праздником, посвящённым дню культуры и традиций этносов области, который проводится накануне Дня Республики! Мир и согласие, единство и сотрудничество – главное богатство народа Казахстана. Сегодня в регионе насчитывается 75 этнокультурных объединений 87 этносов. Они работают на благо развития региона с точки зрения социально-экономического, общественно-политического потенциала. Более 30 из этих организаций являются членами Ассамблеи. У всех нас общая задача — совместно реализовывать добрые инициативы по созданию справедливого Казахстана. Празднование сегодняшнего Дня этносов, несомненно, стало результатом этих добрых дел. Поскольку район Аулиеата считается полиэтническим регионом страны, мы обязаны учить молодежь уважать культуру и традиции народа Казахстана, сохраняя и укрепляя эти ценности. Поздравляю всех вас с наступающим государственным праздником – Днем Республики, который знаменует собой начало независимости нашей страны", – сказал Еркин Уйсимбаев, вручив благодарственные письма акима области ряду руководителей этнокультурных объединений.

Во время праздника зрители могли вживую могли послушать выступления талантливых исполнителей, а также поучаствовать в соревнованиях по шашкам, шахматам, тогызкумалаку, борьбе, игре в асыки, состязаниях силачей, поднимащих гири.

Победителям о мероприятии напомнят ценные призы.

Яркий праздник и царящая вокруг тёплая атмосфера дружбы могут расскать о многом. Например, о плодотворной работе Ассамблеи, которая была создана в период обретения страной независимости.

Более 30 лет представители разных национальностей и этнических групп в стране по мере возможности помогают друг другу и работают бок о бок во многих сферах жизни.

Асель Муратбеккызы, фото автора