Предприниматель бесплатно раздаёт картофель всем желающим в СКО
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Предприниматель Николай Росляков устроил акцию неслыханной щедрости в СКО. В Интернете он разместил объявление о бесплатной раздаче картофеля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Люди, узнав об этом, ринулись на поля. Желающих запастить бесплатным картофелем среди петропавловцев оказалось немало. С ведрами, мешками и даже прицепами, они устремились в сторону села Рассвета, что в 60 километрах от областного центра.
"Вчера увидели в Интернете. Приехали сегодня посмотреть и набрали себе картошки. Дочери набрала два мешка, сыну два мешка, себе. Столько людей приехало, столько они себе насобирали. Нынче неурожай картошки. Даже у людей на дачах мелкая картошка. А здесь вот, замечательная", - сказала жительница Петропавловска Галия Камбарова.
О картофельном аншлаге местный предприниматель, говорит, и не думал. Культуру он выращивает уже 13 лет. Сейчас площади с ней перевалили за сотню гектаров. Аграрий рассказал, что первыми бесплатный урожай предложил собрать работникам своего крестьянского хозяйства. А после - всем остальным землякам.
"Такое было лето жаркое. Урожай не ахти. Товарный картофель собрал, процентов 85. Остальное оставил. Людям надо тоже помогать. Результат вы видите. Сколько приезжают? Недели полторы, наверное. Уезжают в основном в город, в ту сторону. Я так думаю, человек 200 уже было", - рассказал глава крестьянского хозяйства Николай Росляков.
Картофеля на поле в 30 гектаров достаточно. Североказахстанцы, которые в этом году остались без урожая, ещё успеют запастись им впрок.
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