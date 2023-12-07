Предложения по ужесточению бытового насилия обсуждаются - омбудсмен по правам человека в РК

В Казахстане предложения экспертов по ужесточению бытового насилия находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы все ждем итоговое решение, кристаллизуются правильные предложения для того, чтобы принять эффективное решение. Вначале этого года поступили поправки, которые ужесточили эту сферу. Сейчас есть дополнительные предложения, которые поступили в мажилис, они еще обсуждаются". - сказал Ластаев в кулуарах научно-практической конференции по международным прав человека.

Он также рассказал о том, какая работа проводится государством по защите прав человека.

"Казахстан является приверженцем и ответственным участником ООН. Большинство конвенций было принято Казахстаном. Сегодня мы подводим итоги проводимой работы. Была проведена большая работа по курсу Справедливого Казахстана.

Справедливый Казахстан зиждется на трех правах – законность, правопорядок, права человека. По этому поводу мы сегодня позвали иностранных, международных коллег, представителей конституционного суда, Верховного суд, правительства. Все мы делимся видением как нужно устроить дальнейшую повестку по защите прав человека.

В этом году был документирован целый ряд ведений, направленных на укрепление защиты прав человека. Это касается борьбы с пытками. Приведу пример, в этом году признаны обвиняемыми 45 человек по совершению пыток. В 2022-2021 – было 42 человека. То есть результаты этого года превышают итоги работы за три года", - сказал Ластаев.

Отметим, 7-8 декабря в Астане проходит Международная научно-практическая конференция "Имплементация международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство".

Конференция собрала депутатов Парламента РК, представителей государственных органов и международных организаций, НПО, Омбудсменов тюркских государств, лидеров общественного мнения и других экспертов.