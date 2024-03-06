Правопорядок и общественная безопасность: президент дал поручения главе МВД РК
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел РК Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Ержан Саденов отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.
Глава МВД доложил, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан.
"Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми", - сказал министр.
Также Ержан Саденов проинформировал о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Кроме того министр ознакомил президента с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.
доложил о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.
Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
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