Правительство утвердило план развития Жанатаса до 2027 года

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план социально-экономического развития города Жанатас на период с 2023 по 2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу министерства национальной экономики РК

План разработан для обеспечения устойчивого развития региона и включает в себя 75 мероприятий общей стоимостью 652,3 млрд. тенге. В том числе 3,9 млрд. тенге из республиканского бюджета, 7,1 млрд. тенге из местного бюджета, и 641 млрд из других источников.

Основная поддержка, в размере 640 миллиарда тенге, будет направлена на укрепление реального сектора экономики, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской деятельности.

Эти инвестиции будут использованы для реализации разнообразных проектов, таких как второй этап строительства химического комплекса ТОО "Еврохим-Каратау" с созданием 500 рабочих мест, строительство ветровой электростанции "Сарысу" (создание 20 рабочих мест), строительство завода кальцинированной соды ТОО "QazaqSoda", открытие птицефабрики и овощехранилища.

Планируется провести капитальный ремонт четырех школ, открытие спортивных и тренировочных площадок, благоустройство дворов и общественных территорий, а также реконструкция инженерных сетей и коммуникаций.

Для улучшения экологической обстановки запланирована установка мусоросортировочного комплекса, помимо этого, будут посажены деревья и кустарники.

Для увеличения занятости, предусмотрено обучение безработных в учебных организациях по заявкам работодателей и организация молодежной практики для выпускников образовательных учреждений.

В рамках блока по планированию городской среды предусмотрено создание дизайн-кода для Жанатаса.

Жанатас является одним из небольших удаленных моногородов, с градообразующими предприятиями ТОО "Казфосфат" (ГОК "Каратау") и ТОО "Еврохим". Основным направлением деятельности города является добыча фосфоритов.