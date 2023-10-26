Правительство отвечает формально: сенатор предлагает меры по продвижению национальных ценностей

Сенатор Нурторе Жусип на заседании палаты предложил меры по продвижению национальных ценностей, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат считает, что фонд "Қазақстан халқына" и средства от возвращающихся государству активов, должны финансировать не только социальные проекты, но и те, что направлены на продвижение национальных ценностей.

По его словам, сенат проводит значительную работу по продвижению национальных ценностей.

"Однако правительство отвечает на рекомендации сената только формально, направляя "отписки". Предложенные рекомендации не учитываются. Как долго мы будем обсуждать эти вопросы? К примеру, было проигнорировано предложение о мониторинге публикаций в Интернете и средствах массовой информации, продвигающей негативные ценности, чуждые нашей национальной духовности, а также предложение о разработке национального доклада с последующим его направлением в органы госуправления",- возмутился сенатор.

Он добавил, что глава государства в послании народу отметил важность развития креативной индустрии, которая способна развивать и популяризировать национальные ценности. Сенатор попросил главу правительства направить ответственного вице-премьера на заседание сената для всестороннего анализа рекомендаций.