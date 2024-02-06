Правительство Бектенова должно стать реформаторским и проактивным - политолог

В Казахстане назначен новый премьер-министр, им стал Олжас Бектенов. Также частично поменялся состав правительства. Казахстанский политолог Уразгали Сельтеев поделился мнением о том, как изменится работа кабмина под руководством Бектенова, передает BaigeNews.kz.

Политолог отметил, что сегодня во главе правительства нужен решительный реформатор.

"Сейчас очень важно мобилизовать всё правительство в один кулак, включая министров и акимов. По сути, заставить их работать по-новому. Поэтому нужен такой жёсткий контроль. Самое главное, в отличие от правительства Смаилова, которое выполняло больше транзитные функции, транзитную миссию после январских событий, значительного политического перелома, сейчас правительство Бектенова должно стать по-настоящему реформаторским", - сказал Сельтеев.

Он добавил, что необходимо перейти от инерционно-пассивной позиции к проактивной, а все министры и акимы должны уже предлагать и реализовывать какие-то более прогрессивные меры вместо банального поддержания текущей функциональности своих ведомств.

Главным упущением правительства Смаилова политолог назвал то, что оно не смогло представить после сентябрьского послания главы государства даже спустя пять месяцев практическое видение по формированию и реализации новой экономической модели. Это теперь будут ждать от Бектенова, уверен Уразгали Сельтеев.

"Например, они не смогли представить план по созданию кластеров высокого передела. То есть речь идёт о глубокой переработке сырья, где ключевым участником, центральным звеном новой экономической модели должны стать субъекты малого и среднего бизнеса. Этого не было. Это предстоит сделать", - сказал политолог.

Также Сельтеев высказал мнение, что под руководством Бектенова правительство будет проводить более углубленную демонополизацию экономики и возврат активов.

"Сейчас для того, чтобы провести структурные экономические реформы, очень важно расчищать ключевые отрасли и сектора экономики, где сейчас застолбили за собой ключевые позиции различные финансово-промышленные и олигархические группы. Я думаю, что здесь разговор с ними будет более жёсткий, но деловой. Будет более решительный призыв к переходу на новые правила. Никто же не пытается у кого-то отобрать какие-то активы, собственность, ресурсы. Самая главная цель – добиться того, чтобы все субъекты экономики оставляли деньги в экономике Казахстана, не выводили свою прибыль за рубеж. Это будет одной из стратегических миссий Бектенова",- отметил он.

В завершение политолог заметил, что, несмотря на то, что у большинства Бектенов ассоциируется только как борец с коррупцией, он больше зарекомендовал себя как принципиальный руководитель и решительный управленец.