Правила присвоения статуса кандаса хотят изменить в Казахстане

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В министерстве труда и социальной защиты населения разработали новые правила присвоения статуса кандаса, передаёт BaigeNews.kz.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА", и, согласно ему, этнический казах подаёт заявление на присвоение статуса кандаса через мобильное приложение при информационной системе "Құтты мекен".

Если человек находится за границей и у него нет возможности подать заявление через мобильное приложение при ИС "Құтты мекен", то подавать заявление можно работникам загранучреждений РК. При этом важно указать регион (населённый пункт) прибытия и проживания на территории Казахстана.

Сотрудники местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления направляют пакет документов в территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности соответствующих регионов, а также через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учётов генеральной прокуратуры (КПСиСУ) для проверки о совершении заявителя правонарушений на территории Республики Казахстан и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

Территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности, КПСиСУ в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и пакета документов этнических казахов дают ответ о наличии или отсутствии оснований, препятствующих присвоению статуса кандас и (или) включению в региональную квоту приема кандасов этническим казахам.

Территориальный орган по вопросам соцзащиты согласовывает условия с заявителем социального контракта и (или) адаптационных программ через видео, телефонную и иную коммуникационную связи.

Комиссия по приёму кандасов рассматривают заявления и документы заявителя на возможность приёма, обустройства и присвоения статуса кандаса в регионе с предоставлением адаптационной программы и заключением социального контракта, а также определяет принадлежность к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса.

При этом национальность заявителя, ходатайствующего о присвоении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приёма кандасов, устанавливается на основании записи в документах, удостоверяющих личность. А при отсутствии такой записи – на основании официальных документов специальных органов страны исхода этнических казахов, подтверждающих национальность заявителя или на основании решения комиссии по приёму кандасов.

Оговаривается также, что комиссия по приёму кандасов в соответствии представленным заявлениям и документам этнических казахов принимают решение по переезду в целях:

воссоединения с семьёй, в случае постоянного проживания на территории Республики Казахстан членов семей или близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушка, бабушка, внуки, родные братья, сёстры родителей и их дети) этнических казахов и являющихся гражданами Республики Казахстан с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов;

трудоустройства на вакантное рабочее место по приглашению работодателей, с возможностью самостоятельного решения жилищных вопросов;

расселения в регионы Республики Казахстан с оказанием содействия местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения: 1) в регионы, определённые уполномоченным органом по вопросам миграции населения для расселения кандасов и переселенцев, с возможностью получения государственной поддержки для первичной адаптации и интеграции; 2) в территориях агломерации и сельских населённых пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в государственной поддержке демографического развития по их согласию на сроки адаптационных программ.

В документе оговаривается и способы продления статуса кандаса. В целях получения гражданства Казахстана в упрощённом (регистрационном) порядке, этнические казахи, получившие разрешение на постоянное проживание в РК, подают в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо Государственную корпорацию заявление о продлении ранее присвоенного им статуса кандаса.

Документ доступен для публичного обсуждения до 17 мая 2023 года.