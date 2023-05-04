Правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров утвердили в Казахстане

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В Казахстане утвердили правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для их налогообложения, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов предоставляются для определения совокупного годового дохода с целью налогообложения.

К слову, цифровой майнинговый пул распределяет между цифровыми майнерами цифровые активы, полученные в результате их совместной деятельности.

Каждый месяц не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло распределение цифровых активов, представляет уполномоченным органам, в том числе налоговым, заявление и сведения о доходах цифровых майнеров за соответствующий календарный месяц посредством информационной системы.

При изменении сведений о доходах цифровой майнинговый пул предоставляет заявление и измененные сведения уполномоченным органам в течение пяти рабочих дней со дня их изменения.

Уполномоченные органы в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления и сведений проверяют их полноту.

Если уполномоченные органы выявят факты непредставления, несвоевременного, недостоверного или неполного представления сведений цифровым майнинговым пулом в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляется уведомление о выявленных нарушениях.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2023 года.