Права и обязанности членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов разъяснили в Генпрокуратуре

Фото: пресс-служба генеральной прокуратуры

Заместитель генпрокурора РК Жандос Умиралиев выступил с обращением к казахстанцам накануне выборов президента, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что в рамках возложенных законами полномочий прокуроры обеспечивают законность проведения выборов. Особая роль в соблюдении норм выборного законодательства возложена и на членов избирательных комиссий.

Законом предусмотрена их ответственность за:

нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей или внесение в них изменений после начала подсчёта голосов;

выдачу гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц;

непредставление сведений об итогах голосования.

Это влечёт административную ответственность (статья 106 - предупреждение или штраф 30 МРП, статья 121 - штраф 25 МРП, статья 110 - штраф 25 МРП, статья 119 - штраф 25 МРП).

"Уголовная ответственность наступает при совершении деяний, предусмотренных статьями 150 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав - от штрафа 100 МРП до лишения свободы до четырёх лет) и 151 (фальсификация избирательных документов или неправильный подсчёт голосов – вплоть до четырёх лет лишения свободы) Уголовного кодекса", - сказал Умиралиев.

Другой категорией участников избирательного процесса, от которых также зависит гласность и прозрачность выборов, являются наблюдатели и доверенные лица кандидатов. Их деятельность, права и обязанности регламентированы Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Наблюдатель - специально уполномоченное физическое лицо (гражданин РК либо иностранный гражданин), его миссия - наблюдение за соблюдением закона на выборах и фиксация возможных нарушений.

Они делятся на две категории.

Первые. Наблюдатели, которые представляют политические партии, иные общественные объединения, некоммерческие организации Республики Казахстан.

Полномочия наблюдателей должны быть удостоверены в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (статья 20-1 Конституционного закона). Этот документ заверяется печатью зарегистрированного и действующего юридического лица, направившего наблюдателя. И действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя.

Наблюдатель обязан их предъявлять председателю избирательной комиссии или лицу, его замещающему, для регистрации данных о нём в журнал учёта.

Вторые. Это иностранные наблюдатели, представляющие международные организации или другие государства. Их приглашают министр иностранных дел, председатель Центральной избирательной комиссии (статья 20-2 Конституционного закона).

По представлениям МИД, ЦИК аккредитован 641 иностранный наблюдатель. Им выданы удостоверения наблюдателя.

Следующая категория - доверенные лица кандидата в президенты страны (статья 31 Конституционного закона). Они есть у всех кандидатов. Их функция – оказание помощи кандидатам в проведении избирательной кампании, ведение предвыборной агитации. Им может быть только гражданин Казахстана. Он регистрируется конкретной избирательной комиссией по его же заявлению. После чего ему выдаётся удостоверение.

Наблюдатели и доверенные лица обладают одинаковыми правами. Им разрешается:

с момента голосования и подсчёта голосов избирателей находиться по одному наблюдателю и доверенному лицу на избирательном участке, где они зарегистрированы;

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, обжаловать их решения, действия (бездействие) её членов в вышестоящую комиссию или суд;

делать фото-, аудио - и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов.

При этом свои замечания они должны основывать на документированных, действительных и поддающихся проверке фактах.

Другие права наблюдателей и доверенных лиц прописаны в Конституционном законе (пункт 8 статьи 20, пункт 2 статьи 20-1).

Права иностранных наблюдателей детально отражены в статье 20-2 Конституционного закона. Это - доступ на избирательные участки при голосовании и подсчёте голосов, информирование членов избирательных комиссий об установленных нарушениях, выступления с заявлениями и другие.

Эти нормы предоставляют наблюдателям и доверенным лицам достаточные гарантии для эффективного исполнения ими своих полномочий.

"Хотел бы обратить внимание, что за воспрепятствование их законной деятельности предусмотрена административная ответственность по статье 126 КоАП (штраф 30 МРП)", - отметил заместитель генпрокурора.

Но наряду с правами, Конституционный закон (статьи 20-1, 20-2) налагает на наблюдателей, а также на доверенных лиц, ряд обязанностей, несоблюдение которых влечёт для них правовые последствия.

Они обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия, а иностранные наблюдатели - документы, удостоверяющие их личность и аккредитацию.

Не должны вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчёта голосов, принятия решений избирательной комиссией. В целом, они обязаны не предпринимать действия, препятствующие работе избирательной комиссии.

Обязаны выполнять требования председателя конкретной избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке.

Наблюдатели и доверенные лица вправе делать фото-, аудио-и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов. При этом реализация данного права не может посягать на гарантированные Конституцией права и свободы человека, на принцип соблюдения тайны голосования.

Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия (статья 145 ГК).

Следует учитывать требования статьи 14 Закона "О средствах массовой информации" (п.1-1), согласно которым такого согласия не требуется, если распространяемая в СМИ информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица.

Защита конфиденциальных данных гражданина (номер ИИН, ФИО и другие) гарантирована Законом "О персональных данных и их защите".

"Таким образом, фото-, аудио- и видеозапись, равно как и наблюдение, должно производиться только с учётом защиты тайны голосования, списка избирателей и их персональных данных. Использование изображения граждан при их публичном распространении допускается после получения от них согласия. Нарушение данных требований влечёт адмнаказание по статье 79 КоАП (нарушение законодательства о персональных данных и их защите) или уголовную ответственность по статье 147 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и персональных данных), если причинен существенный вред", - сказал Умиралиев, выступая в ЦИК.

В случае нарушения наблюдателями действующего законодательства, соответствующая избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя и удалить его из помещения.

Если нарушения допущены иностранным наблюдателем, то Центральная избирательная комиссия по представлению соответствующей избирательной комиссии вправе отозвать его аккредитацию.