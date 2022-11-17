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  • Пожилой любовник украл у астанчанки почти 50 миллионов тенге
polisia.kz Сегодня, 13:54
997
Сегодня, 13:54
997
Фото: polisia.kz

Пожилой любовник украл у астанчанки почти 50 миллионов тенге

61-летняя жительница Астаны устроила свидание с мужчиной в своей квартире, после чего обнаружила пропажу ювелирных украшений и крупной суммы денег. Женщина с заявлением, что её обокрали, обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Известно, что мужчина не впервый раз был в её квартире. Со слов потерпевшей, с мужчиной она познакомилась в апреле, после чего он периодически навещал подругу. Но после очередного свидания хозяйка квартиры недосчиталась 45 миллионов тенге, девяти тысяч долларов США и ювелирных изделий с бриллиантами.

Полиция проверила подозреваемого. Уже выяснилось, что 61-летнего мужчину обнаружили в Павлодарской области, он признался в краже и сообщил, что похищенные украшения сдал в ломбард, а деньги проиграл в игровых автоматах.

 

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Также установлено, что подозреваемый в 2013 году был осуждён за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он водворен в ИВС", - сообщили в полиции.

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#кража #полиция #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:54
997
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