Пожилого коммунальщика насмерть сбили на мосту Уральска

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Трагедия произошла сегодня, 12 июля, около 10:00 на омеговском мосту. По предварительной информации, автомобиль сбил сотрудника коммунальной службы. От полученных травм мужчина скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Информацию подтвердили в ТОО "Жайык таза кала". Подробности на предприятии обещали сообщить позже.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, приехавшие медики лишь констатировали смерть 64-летнего мужчины.