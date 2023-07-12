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Сегодня, 23:15
119
119Фото: mgorod.kz
Пожилого коммунальщика насмерть сбили на мосту Уральска
Трагедия произошла сегодня, 12 июля, около 10:00 на омеговском мосту. По предварительной информации, автомобиль сбил сотрудника коммунальной службы. От полученных травм мужчина скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Информацию подтвердили в ТОО "Жайык таза кала". Подробности на предприятии обещали сообщить позже.
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, приехавшие медики лишь констатировали смерть 64-летнего мужчины.
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