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Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон
Командир павлодарской пожарной части рискнул жизнью и вынес из огня газовую емкость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"В 18:05 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, в микрорайоне Усолка, на Судоремзаводе, горит вагончик", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
На место выехали 7 сотрудников и 2 единицы техники. Горела внутренняя обшивка нежилого вагончика на площади 15 кв. м.
"Благодаря героизму командира отделения пожарной части номер 3 Нурбека Аухадиева, был извлечен газовый баллон. Молодой отец не побоялся рискнуть своей жизнью и предотвратил взрыв баллона на 50 литров", - добавили в ведомстве.
Локализовать горение удалось в 18:23, ликвидировать - в 18:36, добавили в департаменте.
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