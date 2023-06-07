Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон

Фото: ДЧС Павлодарской области

Командир павлодарской пожарной части рискнул жизнью и вынес из огня газовую емкость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В 18:05 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, в микрорайоне Усолка, на Судоремзаводе, горит вагончик", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место выехали 7 сотрудников и 2 единицы техники. Горела внутренняя обшивка нежилого вагончика на площади 15 кв. м.

"Благодаря героизму командира отделения пожарной части номер 3 Нурбека Аухадиева, был извлечен газовый баллон. Молодой отец не побоялся рискнуть своей жизнью и предотвратил взрыв баллона на 50 литров", - добавили в ведомстве.

Локализовать горение удалось в 18:23, ликвидировать - в 18:36, добавили в департаменте.