Пожарный погиб при тушении загоревшегося дома в Алматинской области
Сегодня, 23:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:21Сегодня, 23:21
87Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Алматинской области погиб сотрудник специализированной пожарной части, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС РК, в Алматы 25 декабря в 16:56 пожарные расчёты специализированной пожарной части №19 выехали на тушение пожара в село Кокозек Карасайского района.
"При исполнении служебного долга в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа", - сообщили в МЧС.
МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Әділет Аянұлы.