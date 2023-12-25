Пожарный погиб при тушении загоревшегося дома в Алматинской области

В Алматинской области погиб сотрудник специализированной пожарной части, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в Алматы 25 декабря в 16:56 пожарные расчёты специализированной пожарной части №19 выехали на тушение пожара в село Кокозек Карасайского района.

"При исполнении служебного долга в ходе тушения пожара, охватившего кровлю двухэтажного частного дома, погиб командир отделения СПЧ-19 старший сержант гражданской защиты Уәли Әділет Аянұлы. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа", - сообщили в МЧС.

МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Әділет Аянұлы.