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архив МЧС РК Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46
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Фото: архив МЧС РК

Пожарные локализовали огонь на территории резервата "Ертис орманы"

Сухая трава и молодняк сосны загорелись в  Щербактинском районе Павлодарской области, на территории Галкинского лесничества природного резервата "Ертис орманы". Пожар удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как уточнили в ДЧС, сообщение поступило 6 июля в 18:56, ориентировочная площадь пожара составида 10 гектаров. Причина пожара устанавливается.

В тушении задействовали 31 человека и 12 единиц техники лесхоза и Департамента по ЧС.

"В 22:06 пожар локализован на ориентировочной площади 13,37 гектара", — сообщили в ДЧС.

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Сегодня, 08:46
298
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