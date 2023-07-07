Пожарные локализовали огонь на территории резервата "Ертис орманы"

Фото: архив МЧС РК

Сухая трава и молодняк сосны загорелись в Щербактинском районе Павлодарской области, на территории Галкинского лесничества природного резервата "Ертис орманы". Пожар удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как уточнили в ДЧС, сообщение поступило 6 июля в 18:56, ориентировочная площадь пожара составида 10 гектаров. Причина пожара устанавливается.

В тушении задействовали 31 человека и 12 единиц техники лесхоза и Департамента по ЧС.