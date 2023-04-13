Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны

На территории столичного аэропорта полыхает огонь, а самолеты взлетают на фоне столба дыма, передает BaigeNews.kz. Видео с места происшествия начали распространяться в интернете. В ДЧС города сообщили, что там загорелся сухостой и камыш.

"13 апреля текущего года в 12.28 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на выезд в сторону международного аэропорта. По прибытию установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади один гектар. На месте создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств. По состоянию на 14.30 площадь горения сухостоя и камыша составляет около трех гектаров. На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 40 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны и 4 ПМ (поливомоечные машины) акимата города. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет устанавливаться", - сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что тушение пожара усложняется быстрым распространением огня в связи с порывистым ветром и сухой растительностью.

"Уважаемые граждане, в связи с наступлением пожароопасного периода учащаются случаи возгорания сухой травы и камыша: будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня, находясь на природе не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками, и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений, разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Не оставляйте стеклотару и разбитое стекло", - отметили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит исключить вероятность возникновения пожара и сохранит жизнь и имущество.

В КГА сообщили, что пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме.