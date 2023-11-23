Пожар в "Семей орманы" не связан с плохими дорогами в Бородулихинском районе – Уранхаев
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Нурлан Уранхаев прокомментировал проблему отсутствия качественных дорог в Бородулихинском районе области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
"Что касается бездорожья, самое удивительное на самом деле, что один из самых благополучных районов области – это Бородулихинский, и самое низкое качество дорог тоже в этом районе. В этом году мы порядка 23 километров дорог местного значения сделали. Это подъезд к селу Буркотово и другие. Порядка на миллиард с лишним", — сказал глава региона.
Нурлан Уранхаев заверил, что при формировании бюджета на 2024 год власти региона обязательно учтут вопрос ремонта дорог в Бородулихинском районе.
Он также попросил не связывать плохие дороги и произошедший летом этого года пожар в области.
"Это ни коем образом не связано с прошедшим пожаром. Потому что дороги там соответствовали и никаких вопросов по проезду не было", — отметил аким.
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