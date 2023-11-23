Нурлан Уранхаев прокомментировал проблему отсутствия качественных дорог в Бородулихинском районе области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается бездорожья, самое удивительное на самом деле, что один из самых благополучных районов области – это Бородулихинский, и самое низкое качество дорог тоже в этом районе. В этом году мы порядка 23 километров дорог местного значения сделали. Это подъезд к селу Буркотово и другие. Порядка на миллиард с лишним", — сказал глава региона.

Нурлан Уранхаев заверил, что при формировании бюджета на 2024 год власти региона обязательно учтут вопрос ремонта дорог в Бородулихинском районе.

Он также попросил не связывать плохие дороги и произошедший летом этого года пожар в области.