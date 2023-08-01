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МЧС РК Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
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Фото: МЧС РК

Пожар в Каркаралинске тушат с помощью вертолёта

 

На территории Каркаралинского государственного национального природного парка тушат загорание лесной подстилки на площади 1,1 гектара, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар возник 31 июля в 14:32 в 10 километрах от Каркаралинска. Возгорание локализовали 1 августа в 16:15. 

"В ликвидации пожара задействована группировка сил и средств департамента по ЧС, Каркаралинского государственного национального природного парка, добровольных противопожарных формирований, в\ч 52859 МЧС РК и "Казавиалесоохраны". К месту пожара прилетел вертолет Ми-8 со сливным устройством. Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью", - сообщили в МЧС РК.

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Сегодня, 20:59
159
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