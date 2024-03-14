Пожар тушат в центре Алматы

Пожар тушат в двухэтажном доме на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, сигнал поступил в 20:24.

"Обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняют низкая степень огнестойкости здания, наличие скрытых пустот в стенах и перекрытиях (каркасно- камышитовое строение, кровля - шифер по деревянной обрешётке).