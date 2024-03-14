Пожар тушат в центре Алматы
Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06Сегодня, 21:06
168Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Пожар тушат в двухэтажном доме на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС, сигнал поступил в 20:24.
"Обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняют низкая степень огнестойкости здания, наличие скрытых пустот в стенах и перекрытиях (каркасно- камышитовое строение, кровля - шифер по деревянной обрешётке).
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