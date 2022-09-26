Пожар тушат на Кок-Жайлау в Алматы

В урочище "Кок-Жайлау" загорелся сухостой, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу МЧС. В ведомстве сообщили, что в тушении пожара задействован вертолет.

26 сентября в 09.44 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Медеуском районе в урочище "Кок-Жайлау" (высота 1720 метров), предварительно происходит горение сухостоя. По повышенному рангу задействован личный состав ДЧС города Алматы, работники ГНПП Иле-Алатау. Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке. По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативного реагирования также задействован вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК с водно-сливным устройством", - говорится в сообщении.