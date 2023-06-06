Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали

Фото: ДЧС города Астаны

Пожар произошел в одном из ЖК Астаны. Большой черный дым напугал жильцов дома, передаёт BaigeNews.kz. Выяснилось, что загорелся автомобиль, оставленный в паркинге комлекса.

"6 июня в 11:56 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании в паркинге ЖК по улице Мухамедханова. Пожарные прибыли уже через семь минут, установлено, что в паркинге горит автомашина. Незамедлительно на месте пожара создан оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Фото предоставлено ДЧС города Астаны

Пожарные присвоили вызову повышенный ранг. Уточняется, что из-за задымления жильцов верхних этажей дома эвакуировали с помощью пожарной автолестницы с люлькой.