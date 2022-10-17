open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Facebook / Yerlan Sakenov Сегодня, 02:15
126
Фото: Facebook / Yerlan Sakenov

Пожар произошёл на EXPO в Астане

Пожар произошёл днём 16 октября на территории международного выставочного центра EXPO в Астане, передаёт BaigeNews.kz. 

"На место незамедлительно были направлены 40 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Астаны. На месте было установлено, что произошло загорание потолочного перекрытия (подвесной потолок) и складированных вещей (спецодежда) в складском помещении на общей площади. Также зафиксировано тление утеплителя на площади около четырёх квадратных метров", - сообщили в МЧС РК. 

Пожар ликвидирован в 17:19. Обстоятельства происшествия не сообщаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #ЭКСПО #Expo #Астана
Сегодня, 02:15
126
Поделитесь:
Наверх