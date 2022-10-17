Пожар произошёл на EXPO в Астане

Фото: Facebook / Yerlan Sakenov

Пожар произошёл днём 16 октября на территории международного выставочного центра EXPO в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"На место незамедлительно были направлены 40 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Астаны. На месте было установлено, что произошло загорание потолочного перекрытия (подвесной потолок) и складированных вещей (спецодежда) в складском помещении на общей площади. Также зафиксировано тление утеплителя на площади около четырёх квадратных метров", - сообщили в МЧС РК.

Пожар ликвидирован в 17:19. Обстоятельства происшествия не сообщаются.