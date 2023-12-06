Поздравительную телеграмму направил Касым-Жомарт Токаев президенту Финляндии
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
127Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и "зелёный" рост", – говорится в телеграмме.
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