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Поздравительную телеграмму направил Касым-Жомарт Токаев президенту Финляндии

Сегодня, 09:00
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и "зелёный" рост", – говорится в телеграмме.

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