Поздравительную телеграмму направил Касым-Жомарт Токаев президенту Финляндии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и "зелёный" рост", – говорится в телеграмме.