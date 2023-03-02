Поймали "рыбку": 150 килограммов осётра изъяли у браконьеров в Мангистауской области

150 кг осетра изъяли у двух жителей Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"1 марта около 00:20 часов на 89/43 км трассы республиканского значения Форт-Шевченко – Актау сотрудниками роты патрульной полиции ДП Мангистауской области, природоохранной полиции ДП совместно с областной рыбной инспекцией, департаментом КНБ по Мангистауской области была остановлена автомашина Ford mondeo. В ходе осмотра автотранспорта было выявлено 57 штук незаконно выловленных осетровых рыб, общим весом 150,35 кг", - говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

Полицейскими задержаны граждане 35 и 39 лет. Изъятая рыба была передана в ТОО Kazakh Osseter.