Повышены требования к претендентам на стипендию "Болашак"

Усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе "Болашак". Претендентам на стипендии теперь нужно подтвердить знание иностранного языка. Подробности рассказали в пресс-службе Миннауки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

При подаче заявлений кандидаты должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. При обучении на английском языке, поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом минимум 6.0 из 9.0, TOEFL - PBT 498 из 677, IBT - 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки сертификаты - IELTS 5.0, TOEFL: PBT- 417, IBT - 35, DET 75.

"Мера принята для повышения качественного состава кандидатов. Претенденты по программе "Болашак" должны подтвердить высокий уровень знания иностранного языка. Исключение составляют казахстанцы, поступающие в докторантуру зарубежного вуза", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.

C 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов квотных категорий. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по государственному языку КАЗТЕСТ с уровнем В1 и выше.

В 2023 году для обучения по программе "Болашак" выделено 555 стипендий. Из них 395 распределены по программам магистратуры/резидентуры, 50 – докторантуры, 110 стипендий для прохождения стажировки.

Процесс приёма документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона.