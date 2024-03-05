Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырёх городах Казахстана

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в четырёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"5 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, Жезказган, Шымкент", - говорится в сообщении.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.