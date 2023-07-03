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pixabay.com Вчера, 22:09
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Вчера, 22:09
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Фото: pixabay.com

Потребителей на западе Казахстана начали подключать к электроэнергии

Ограничения в электроэнергии по бытовым потребителям Мангистауской области сняты. Об этом сообщили в министерстве энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz.

"На ограничении остались промышленные потребители в объеме 117МВт из них 38 МВт - АО "Мангистаумунайгаз", 35 МВт - АО "Озенмунайгаз", 27 МВт-  АО "Каражанбасмунай", 17 МВт - ФК "Buzachi Operating LTD", - заявили в ведомстве.

Всего в Атырау 112 тысяч потребителей. Среднее потребление электрической энергии составляет 110 МВт.

"В настоящее время отключены от электроснабжения 11 тысяч потребителей или 10 МВт. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, практически электроснабжение восстановлено", - отметили в Минэнерго.

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Вчера, 22:09
721
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