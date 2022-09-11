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Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане
Гвардейцы воинской части 5573 патрулировали столичные улицы и увидели ребёнка, гулявшего поздно вечером без взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.
Девочку заметили начальник войскового наряда рядовой Нурлыбек Абаев и патрульные Бауыржан Тынышбек и Асылжан Шарапатов около 21:15.
"Об этом они должили начальнику патрульной группы. Было принято решение передать ориентировку ребенка по линии связи. Но, следуя по своему маршруту, войсковой наряд обратил внимание на мужчину, который шёл по улице быстрым шагом, оглядываясь по сторонам. Девочка узнала своего отца. Убедившись в родстве, гвардейцы передали ребёнка отцу", — рассказали в Нацгвардии.
Мужчина поблагодарил военнослужащих за неравнодушие.
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