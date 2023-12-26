Построить ВОЛС по маршруту "Россия – Казахстан – Иран" предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь", передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесёт существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.

Он отметил, что Казахстан довольно успешно использует цифровые решения. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. К 2026 году планируется довести показатель экспорта IT-отрасли до одного миллиарда долларов.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту "Россия – Казахстан – Иран" для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", – заметил президент Казахстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета.