- Работа для всех: 700 карагандинцев с инвалидностью обещают трудоустроить до конца года 14:37 88
- Пострадавшие от паводков жители Актюбинской области в июне получат ключи от новых домов 14:30 107
- Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора" 14:25 116
- Разыскиваемого казахстанца задержали в Кыргызстане 14:20 183
- Аким Актюбинской области опроверг информацию о пышном праздновании своего юбилея 14:05 188
- В ближайшие дни в Казахстане прогнозируют ветер и дожди 14:01 271
- Некоторые суды переименовали и реорганизовали в Казахстане 13:49 244
- Казахстанцы стали значительно реже пользоваться каршерингом 13:48 335
- Что делать, если в поликлиниках отказали в медпомощи застрахованным 13:44 272
- Никаких допрасходов - Антикор напомнил об ответственности за поборы в школах 13:24 279
- Число грантов для поступающих в колледжи увеличат в новом учебном году 13:01 303
- Дедовщина и страх остаться инвалидом: почему казахстанцы не хотят идти в армию? 13:00 341
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай 12:50 309
- Фермеры не могут получить субсидии из-за недоработок ЕГИСС - НПП 12:36 338
- Страшное ДТП: два авто в лобовую столкнулись в Актюбинской области 12:21 359
- Глава отдела строительства Туркестана попался на взятке 12:19 466
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 11:59 634
- ФК "Каспий" задолжал футболистам и тренерам 25 миллионов тенге 11:59 436
- Как изменились расходы казахстанцев благодаря внедрению ОСМС 11:51 334
- Получить статус кандаса можно будет по принципу "одного окна" 11:15 478
- Грузовой поезд загорелся в Кызылординской области 11:14 466
- Перестрелка в Кыргызстане: в ходе спецоперации уничтожен вооружённый террорист 10:54 559
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 10:39 610
- Главе финпирамиды Antares вынесли приговор в Костанайской области 10:21 482
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 09:59 720
- Как будут защищены права покупателей интернет-магазинов в Казахстане 09:33 712
- Некоторые виды казахстанских удобрений смогут экспортировать только производители 09:02 383
- Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет 08:28 530
- Сирийца извлекли живым из-под завалов через три месяца после землетрясения 07:46 1408
- В Бразилии открылся мавзолей Пеле 06:37 543
- Бросал камни в поезда: жителя Алматинской области накажут за хулиганство 05:18 677
- Пожар в хостеле в Новой Зеландии: шестеро человек погибли, 11 пропали без вести 04:29 493
- 20 водителей оштрафовали за день в Жамбылской области за дополнительные бензобаки 03:50 519
- Туркестанец в ходе конфликта умышленно въехал в людей на авто 02:41 720
- Елена Рыбакина в Риме провела тренировку с детьми 01:18 776
- Стартовал приём заявок в детсады Алматы 00:07 638
- Двух казахстанцев наказали за пьяный дебош в аэропорту Астаны 16.05.2023 689
- Казахстанец выиграл турнир по велоспорту на треке в Чехии 16.05.2023 688
- Кинул взятку в салон полицейской машины: водителя без прав задержали в Алматы 16.05.2023 684
- Регионы-миллионники назвали в Казахстане 16.05.2023 832
- Видео из реанимации: футболист "Кайрата" записал видеообращение 16.05.2023 592
- Четыре суда упразднили в Шымкенте. Жителей просят два дня не тревожить судей 16.05.2023 673
- Адвокаты зависят от следователей: чем ещё возмущены казахстанские правозащитники 16.05.2023 622
- Какие районы Астаны благоустроят этим летом 16.05.2023 5654
- Илья Ильин взялся за изучение казахского и похвастался результатом 16.05.2023 1524
- Хоккейные болельщики развернули самый большой флаг Казахстана в Юрмале 16.05.2023 677
- Как воспитать здоровое поколение, спорили эксперты в Астане 16.05.2023 667
- Возможны задержки поездов - КТЖ начала масштабные ремонтно-путевые работы 16.05.2023 686
- Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе 16.05.2023 850
- Избиение 8-летнего воспитанника центра соцобслуживания в Актобе: появились подробности 16.05.2023 684
- Защищённые паролем чаты появятся в WhatsApp 16.05.2023 710
- Первый турнир HFC MMA пройдет в Алматы 16.05.2023 657
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 671
- У казахстанцев нет возможности накопить деньги на жильё 16.05.2023 799
- 13 военных подозревают в хищении дизтоплива в Актау 16.05.2023 972
- Госдолг Казахстана составил более 25 триллионов тенге в 2023 году 16.05.2023 659
- Избиение детей с инвалидностью в социальном центре расследуют в Актобе 16.05.2023 706
- Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе 16.05.2023 748
- Как переиздание Красной книги Казахстана скажется на сохранении редких видов 16.05.2023 831
- Вопрос о снижении пенсионного возраста шахтёров решится в конце мая - Минтруда 16.05.2023 1028
- Долгожданный мост начали строить в Кызылординской области 16.05.2023 7829
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 823
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1064
- Как определяют уровень благосостояния казахстанских семей, объяснили в Минтруда 16.05.2023 672
- Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Сингапур 16.05.2023 657
- Борт FlyArystan совершил вынужденную посадку из-за построек вокруг аэропорта Шымкента 16.05.2023 636
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 758
- Токаева проинформировали о работе ЦИК 16.05.2023 598
- Миграционные потоки: в Казахстан приехало больше людей, чем выехало 16.05.2023 667
- Названы регионы с самой высокой рождаемостью в Казахстане 16.05.2023 661
- C 1 июля таксисты начнут платить налоги в Казахстане 16.05.2023 763
- Зульфия Сулейменова объяснила, почему могут приостановить работу АНПЗ 16.05.2023 887
- Был ряд нарушений — глава Минэкологии об иске к оператору Кашагана 16.05.2023 671
- В Казахстане снова подорожали билеты на поезд 16.05.2023 1056
- Сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года в Казахстане 16.05.2023 719
- Смартфоны на 50 миллионов тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан 16.05.2023 1020
- Токаев назвал основные проблемы экономики 16.05.2023 588
- На 82 млн тенге оштрафовали предпринимателей Кызылорды за неуплату НДС 16.05.2023 825
- 100 арендных квартир с выкупом распределят в Астане 16.05.2023 693
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 927
- LOADING...
Пострадавшие от паводков жители Актюбинской области в июне получат ключи от новых домов
В июне жители села Кобда Актюбинской области получат обещанные ключи от новых домов, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил глава региона Ералы Тугжанов.
"Мы обещали, мы сделаем. В июне пострадавшие получат ключи от домов. Уже проведены все коммуникации для коммунальных нужд сельчан. Дома построены, идут завершающие работы. Ситуация была сложная, для того, чтобы избежать затопления всего региона мы снесли крупный участок дороги, в оперативном режиме оказали помощь жителям села Кобды",- пояснил Ералы Лукпанович.
Напомним, что весной этого года аварийная ситуация с паводком возникла в селе Кобда. Пострадали около 79 домов, здание школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и кафе, несколько домов были полностью разрушены. Пострадавшие семьи получили материальную помощь от государства в размере 500 тысяч тенге.
-
Trend news
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 11:59 611
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 10:39 605
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 09:59 708
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 817
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1060
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 755
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 923
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 1281
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1210
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1007
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 4931
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1259
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 1305
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1439
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1482
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1583
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1465
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1632
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9248
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2524
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2059
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1728
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1833
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2637
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1818
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1831
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2679
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1844
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2147
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1974
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2530
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2117
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2183
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1985
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21794
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1925
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2191
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12996
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1881
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2827
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2583
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2956
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2586
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9983
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2776
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2425
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3858
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3391
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2448
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2221
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2251
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2576
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2781
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2395
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3316
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3782
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2610
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2872
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2855
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3282
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3703
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19134
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3917
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2856
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3032
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3315
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3232
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2797
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5956
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2727
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2767
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14581
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3263
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2729
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2879
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2999
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4337
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4921
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3625
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2912
-
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 668
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 903
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 883
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1269
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1315
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2344
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2049
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2007
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2241
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2259
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2141
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1963
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3193
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2036
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2154
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2575
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2354
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2563
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2221
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2726
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2346
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2633
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2318
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2420
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3917
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2721
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2900
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3184
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3491
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3566
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3996
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4504
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3841
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4186
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4152
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4503
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4312
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4226
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4413
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4690
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4615
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6191
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5284
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5606
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5665
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6388
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5438
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5332
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5536
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8847
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5905
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5982
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5453
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5697
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5073
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5334
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5642
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6508
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5441
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5391
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5643
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5201
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6262
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5075
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5656
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6325
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5814
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5354
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5787
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5723
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5451
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5738
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 6113
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6596
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6385
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5546
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6406
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5915
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6549
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5777