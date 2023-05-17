Пострадавшие от паводков жители Актюбинской области в июне получат ключи от новых домов

Фото: акимат Актюбинской области

В июне жители села Кобда Актюбинской области получат обещанные ключи от новых домов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил глава региона Ералы Тугжанов.

"Мы обещали, мы сделаем. В июне пострадавшие получат ключи от домов. Уже проведены все коммуникации для коммунальных нужд сельчан. Дома построены, идут завершающие работы. Ситуация была сложная, для того, чтобы избежать затопления всего региона мы снесли крупный участок дороги, в оперативном режиме оказали помощь жителям села Кобды",- пояснил Ералы Лукпанович.

Напомним, что весной этого года аварийная ситуация с паводком возникла в селе Кобда. Пострадали около 79 домов, здание школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и кафе, несколько домов были полностью разрушены. Пострадавшие семьи получили материальную помощь от государства в размере 500 тысяч тенге.