Более 70 тысяч кубометров талой воды за сутки откачали в Актюбинской области

Фото: ДЧС Актюбинской области

В Актюбинской области продолжаются работы по отводу талых вод от жилых домов и дворовых территорий. За сутки откачано 70 500 кубубических метров талой воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресслужбу ДЧС региона.

"В селе Кобда откачивают воду из 13 жилых домов. Ранее эвакуированные 12 человек находятся в пунктах временной эвакуации, 79 человек — у родственников. 365 человек вернулись в свои жилища. Ранее отогнанные сельскохозяйственные животные и птицы возвращены в подворья. Ситуация находится на постоянном контроле", — сообщили в ДЧС.

В регионе круглосуточно работает областной противопаводковый штаб.

Действует телефон "горячей линии", на который поступило 135 звонков.

Всего, по данным ведомства, с 14 по 22 марта 2023 года в Актюбинской области откачано 598 786 кубометров воды, уложено 29 333 штук мешкотары, перерыты траншеи для отвода воды на одном участке, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3600 метров, завезено 15 286 кубометров инертного материала, возведена временная дамба протяженностью 325 метров. Проложен водоотводной канал в реку Кобда протяжённостью 1000 метров, а также вывезено снег 593 550 тысячи кубометров снега.

В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.

Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.

Ранее аким области сообщил, что жителям села Кобда, пострадавшего от паводков, построят 24 дома. Одной семье жильё подарит известный земляк — казахстанский файте Шавкат Рахмонов.