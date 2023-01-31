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Поставщиков сжиженного газа в ЗКО оштрафовали за сговор
В ЗКО в картеле подозревают розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.
"По результатам расследования департаментом АЗРК в действиях ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp" установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС", - сообщает ведомство.
Решением суда ТОО "Алау" оштрафовано на 196 783 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге, а ТОО "KuBA Corp" - на сумму 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге
Постановление суда не вступило в законную силу.
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