Поставщиков сжиженного газа в ЗКО оштрафовали за сговор

В ЗКО в картеле подозревают розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

"По результатам расследования департаментом АЗРК в действиях ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp" установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС", - сообщает ведомство.

Решением суда ТОО "Алау" оштрафовано на 196 783 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге, а ТОО "KuBA Corp" - на сумму 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге

Постановление суда не вступило в законную силу.