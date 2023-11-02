"Поставь лайк живописным местам" или как казахстанцев вовлекают в наркобизнес

В последнее время казахстанцы стали получать странные сообщения в WhatsApp. Людей просят оценивать бронирование достопримечательностей за 80 тысяч тенге. Далее следует ссылка в телеграм-канал, последовав за которой человек попадает на ресурсы, где вербуют так называемых "закладчиков" наркотических средств, передает корреспондент BaigeNews.kz



Например, сообщение с предложением оценивать бронирование достопримечательностей получила жительница Астаны.

"Здравствуйте! Нам нужен человек, который будет оценивать бронирование достопримечательностей. Платим от 8 до 80 тыс. тенге. Наша работа очень проста: нам нужно только оценить или поставить лайк живописным местам (глобальным достопримечательностям). Если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйста, свяжитесь с нами в Telegram...", - сказано в тексте сообщения.

Внизу указано, что людям младше 22 лет такой деятельностью заниматься запрещено.



Кстати, сообщение пришло с номера, зарегистрированного в Республике Малави.

Неприятный сюрприз ожидал еще одну казахстанку. Она в Facebook написала, что недавно узнала о том, как номер телефона ее отца, который даже не имеет выхода в Интернет, зарегистрировали Telegram , причем в канале, где распространяют наркотики.

У полиции, к слову, этот случай прокомментировали.

"В настоящее время нами проводятся мероприятия, направленные на установление и пресечение противоправных деяний данных лиц, в том числе и блокирования объявления на интернет платформе. Вместе с тем, в целях оперативного реагирования и принятия соответствующих мер необходимо сообщить на канал "102",либо на анонимный телефон доверия Управления по противодействию наркопреступности столичного ДП", - сообщили в ведомстве.

Но, такие случаи неединичны. Люди получают сообщения регулярно. Причем иногда бывает, что "попадают" не только на номера, которыми пользуются пенсионера, но и дети.

Журналист поговорил с вице-министром внутренних дел Маратом Кожаевым о том, что делается в рамках борьбы с вербовщиками наркокурьеров в Казахстане.

"Мы неоднократно об этом информировали и население, и прессу. Действительно такие объявления распространены, есть такая проблема, возможно, связанная с распространением синтетических наркотических средств. Ведь большая их часть распространяется через социальные сети, закрытые Telegram-каналы. Помимо того, что мы расследованием таких фактов - регистрируем, ищем следы, находим и привлекаем виновных к ответственности, огромную часть занимает блокировка таких сайтов. Мы мониторим ситуацию, находим такие сайты и ведем работу по их блокировке", - сказал Марат Кожаев.

Он признал, что такие рассылки идут в основном из-за рубежа.

Казахстанцам же он посоветовал не вестись на такого рода объявления о вакансии.