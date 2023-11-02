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"Поставь лайк живописным местам" или как казахстанцев вовлекают в наркобизнес

Вчера, 15:30
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 15:30
Вчера, 15:30
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Фото: polisia.kz

В последнее время казахстанцы стали получать странные сообщения в WhatsApp. Людей просят оценивать бронирование достопримечательностей за 80 тысяч тенге. Далее следует ссылка в телеграм-канал, последовав за которой человек попадает на ресурсы, где вербуют так называемых "закладчиков" наркотических средств, передает корреспондент BaigeNews.kz

Например, сообщение с предложением оценивать бронирование достопримечательностей получила жительница Астаны.

"Здравствуйте! Нам нужен человек, который будет оценивать бронирование достопримечательностей. Платим от 8 до 80 тыс. тенге. Наша работа очень простанам нужно только оценить или поставить лайк живописным местам (глобальным достопримечательностям). Если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйстасвяжитесь с нами в Telegram...", - сказано в тексте сообщения.

Внизу указано, что  людям младше 22 лет такой деятельностью заниматься запрещено.

Кстати, сообщение пришло с номера, зарегистрированного в  Республике Малави.

Неприятный сюрприз ожидал еще одну казахстанку. Она в Facebook написала, что недавно узнала о том, как номер телефона ее отца, который даже не имеет выхода в Интернет, зарегистрировали  Telegram , причем в канале, где распространяют наркотики.

У полиции, к слову, этот случай прокомментировали.

"В настоящее время нами проводятся мероприятия, направленные на установление и пресечение противоправных деяний данных лиц, в том числе и блокирования объявления на интернет платформе.  Вместе с тем, в целях оперативного реагирования и принятия соответствующих мер необходимо сообщить на канал "102",либо на анонимный телефон доверия Управления по противодействию наркопреступности столичного ДП", - сообщили в ведомстве.

Но, такие случаи неединичны.  Люди получают сообщения регулярно. Причем иногда бывает, что "попадают" не только на номера, которыми пользуются пенсионера, но и дети.

Журналист поговорил с вице-министром внутренних дел Маратом Кожаевым о том, что делается в рамках борьбы с вербовщиками наркокурьеров в Казахстане.

"Мы  неоднократно об этом информировали и население, и прессу. Действительно такие  объявления распространены, есть такая проблема, возможно, связанная с распространением  синтетических наркотических средств. Ведь большая их часть распространяется  через социальные сети, закрытые Telegram-каналы. Помимо того, что мы расследованием  таких фактов - регистрируем, ищем следы, находим и привлекаем виновных к ответственности, огромную часть занимает блокировка таких сайтов. Мы мониторим ситуацию, находим такие сайты и ведем работу по их блокировке", - сказал Марат Кожаев.

Он признал, что такие рассылки идут в основном из-за рубежа. 

Казахстанцам же он посоветовал не вестись на такого рода объявления о вакансии.

"Есть уголовная ответственность за распространение наркотиков. Распространение наркотиков в особо крупном размере - это тяжкое преступление и наступает уголовная ответственность с 14 лет. Ответственность очень суровая: за участие в организованных формах наркобизнеса, так называемое распространение наркотиков, предусмотрено до 20 лет лишения свободы", - резюмировал вице-министр.

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