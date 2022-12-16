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twitter.com/KazakhAmbUK Сегодня, 14:40
35
Сегодня, 14:40
35
Фото: twitter.com/KazakhAmbUK

Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Великобритании

Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Магжан Ильясов вручил верительные грамоты королю Чарльзу III. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передаёт BaigeNews.kz

"Имею честь вручить верительные грамоты Его Величеству королю Карлу III накануне Дня независимости РК . Стремление укреплять стратегическое партнёрство между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес", — отметил Магжан Ильясов.

 

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#посол #король Чарльз III
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:40
35
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