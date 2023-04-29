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"После 40 жизнь только начинается" — уникальный клуб пожилых каратистов есть в Петропавловске
Удивительная история жизни Людмилы Бутенко из Петропавловска стала известна случайно, когда корреспондент BaigeNews.kz дозвонился до спортсменки, чтобы поздравить с очередной, но важной победой. В начале апреля она завоевала "золото" на абсолютном чемпионате Мира по кекушинкай карате. Как выяснилось, в спорт она пришла уже в зрелом возрасте и совершенно случайно.
Долгожданная встреча с теперь уже всемирно известной 53-летней каратисткой из Петропавловска состоялась у нее дома. В скромной, но уютной квартире чемпионки, уже нет свободных для кубков мест. Каждый по-особенному дорог, каждый имеет свою историю. Последний выделяется из всех. Его Людмила привезла недавно из Японии. Там 9 апреля состоялся финал абсолютного чемпионата Мира по кекушинкай карате, который проходит раз в четыре года. Она была самой взрослой каратисткой и в своей возрастной категории стала первой.
"СКО не ударила в грязь лицом перед японскими каратистами. Мы смогли завоевать признание и уважение не только с их стороны, но и от каратистов других стран! Я впервые была в Японии. Это страна Восходящего солнца, здесь всё по-другому: другие традиции, жизненные устои. Я могла только мечтать побывать здесь и вот мечта сбылась", — призналась Людмила Васильевна.
Это сейчас наша героиня с учёной степенью магистра занимается тренерской работой в областном филиале Всеказахской организации кекушинскай карате. Однако еще 13 лет назад и подумать не могла, что станет мировым чемпионом.
В юности она планировала работать в правоохранительной системе. Но не сложилось. Получила профильное образование в железнодорожном техникуме, работала в охране, потом ушла в дворники. Говорит, тогда свободного времени было много, и она его посвятила детям.
"Я воспитывала двоих родных племянников. Так уж вышло. И называю их своими детьми. Сейчас они уже взрослые состоявшиеся люди. Но тогда они были еще подростками, и я решила их отправить на карате. Думала, что это секция только для детей. Но как-то тренер сказал, что ждёт на занятие абсолютно всех. Я думала — это шутка и в ответ сказала, что тоже хочу попробовать. Оказалось, он не шутил", — вспоминает собеседница.
Так в конце 2010 года Людмила попала на свою первую тренировку. На тот момент ей было уже 40.
"Была намерена заниматься для себя, даже не думала ни о каких выступлениях. Сэнсэй сначала говорил, что для раскачки мне нужен год-полтора. Но уже на третьей тренировке начал требовать, как с опытного ученика. Как оказалось, он увидел во мне потенциал и не стал тратить время. Через полгода дети начали готовиться к аттестации, и я с ними учила программу. Позже выяснилось, что не зря. Сэнсэй предложил сдать аттестацию и мне. Потом встал вопрос о соревнованиях. Конечно же я на все это согласилась", — говорит Людмила.
Мало кто их знакомых поддержал выбор Людмилы заниматься в секции, куда ходят в основном дети и подростки.
"Только мама меня поддержала, сказав: Люда, если тебе это нравится, давай занимайся. Если бы она не поддержала, я, может быть, и не пошла бы дальше. От мамы поддержки было больше, чем от кого-либо. После года тренировок я уже вышла на татами. Сверстников, конечно, не было. Билась с совершеннолетними девушками. Это, кстати, нелегко. А потом вслед за мной на тренировки начали ходить и тридцатилетние, потом сорок плюс и старше. Вроде как, я послужила примером", — рассказывает спортсменка.
К слову, спортсменка Светлана Малихтарович из Смирново СКО начала заниматься карате в 45, а уже через три года с Людмилой участвовала на чемпионате мира в Японии. На соревновании вместе нашей героиней они бились за первое место. Это ли не подтверждение убеждения о том, что никогда не поздно.
Вернемся к истории Людмилы. Когда ей исполнилось 43, спортсменка потеряла маму. Трёхразовые тренировки не помогли заполнить пустоту, и женщина решила занять себя чем-то новым — она поступила в местный университет на факультет физической культуры и спорта. Окончив его, пошла дальше — сначала магистратура в СКО, затем в Омске, что позволило ей овладеть методиками преподавания.
"Знаете, в карате, наверное, пенсионного возраста нет. Когда сэнсэй Владимир Витченко предложил мне четыре года назад взять старшую группу, кому 60 плюс, я ничуть не сомневалась. Сейчас у меня занимаются даже те, кому под 80 лет. И они сдают на пояса. Такие ученики, конечно, радуют. У нас продвижение по поясам, нет возрастного. Сейчас у меня около ста воспитанников. Прошло через "мою школу" человек двести за это время. Кто-то пришел, кто-то ушел. Я занимаюсь с учениками от четырех лет и до преклонного возраста", — объяснила Людмила Васильевна.
Самому старшему из учеников Людмилы Васильевны в августе исполнится 81 год. Из восьми групп семь – детские. За время тренерства наша героиня воспитала чемпионов международных и областных турниров.
"Они все приходят сюда за здоровьем. А здоровье – это активное долголетие — это наше движение. Без движения нельзя. Каратэ дает уверенность. Дает не только силу подтянутость, а уверенность в себе и своих силах это и помогает им двигаться", — считает собеседница.
Мы выкроили время для встречи с той самой группой "золотых". На тренировке пожилые люди буквально ломают стереотипы. Их выносливости и умению двигаться позавидовал бы и человек средних лет. Искакжан Алибжанов тот самый ученик, который летом готовится отпраздновать восемьдесят первый год своего рождения.
Два года в карате. 80 было. Боксом занимался, чемпионом был. Потом на много лет забросил.
"Время подошло к старости. Решил позаниматься. Два года уже хожу сюда. До этого тоже занимался другими с видами спорта, с детства еще. Боксом в основном. Даже чемпионом был. Тогда карате было не сильно развито, а теперь в старости пришел сюда. На здоровье не жалуюсь. Тренер у нас внимательный, Травмы? Бывает всякое. Тренировка есть тренировка. Для здоровья надо. Мне потруднее, чем молодежи. А Людмилой Васильевной я горжусь. Кому еще в жизни так везет, чтобы тренером был чемпион мира", — говорит Искакжан Алибжанов.
Римма Цымбал на карате ходит недавно. После переезда в Петропавловск перебрала много разных секций. В свои 75 трехразовые тренировки в неделю переносит легко.
"Людмила Васильевна у нас молодец. Тренер от Бога. Она никогда не ругается, доступно и понятно объясняет. Конечно, мне здесь понравилось. Через две недели тренировок пришлось сдавать на оранжевый пояс, потому что время пришло. Все сдавали. А теперь готовимся в начале мая сдавать на пояс с полосочкой. Когда Людмила Васильевна уехала на чемпионат мы все за нее болели. Смотрели выступление. Радовались ее победе, как своей", — рассказала Римма Цымбал.
Своим собственным примером и примером своих учеников Людмила Бутенко доказала, что никогда не поздно начинать заново, учиться новому и познавать мир.
"Наш северный Казахстан сильный. Наш край прославили бойцы, настоящие спортсмены. Они доказывают, что северный Казахстан сильный. И мы доказали, что мы можем. Нужно идти, верить в свои силы, заниматься. На соревнованиях моя задача достойно выйти на татами, достойно биться, и достойно сойти с татами. А там судьи пусть решают кому отдать победу. Кстати, про нас говорят, что каратисты самые добрые люди. Ведь мы можем мирно пить чай, потом выйти на татами, практически повыбивать все зубы сопернику, а потом сесть и спокойно с уважением продолжить пить чай. Мы выходим на татами, чтобы улучшить свое мастерство. На татами слабых нет. Они туда не доходят", — уверена собеседница.
Сейчас Людмила Васильевна — сэмпай или иначе — старший ученик. Вскоре спортсменка будет сдавать аттестацию на звание сэнсэй. Но и это не станет для нее вершиной.
"Карате человеку дает здоровье, уверенность в себе и цель в жизни. А знаете, что главное для каратиста? Это не научится драться, чтобы кого-то побить. Хотя именно так многие и считают. Главное — это самосовершенствование, когда человек работает не только со своим телом, но и со своей душой. Внутреннее наполнение – вот что важно. Когда ты знаешь, что ты хочешь, куда тебе нужно идти и при этом сохранять полное спокойствие", — подытожила Людмила Бутенко.
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- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2163
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 1961
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2071
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2213
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2301
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2195
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2214
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2543
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2752
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2737
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3275
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3479
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3628
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3463
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4251
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3661
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3307
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3620
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6021
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3671
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3696
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3401
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3723
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3352
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3351
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3604
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 3931
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3537
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3573
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3729
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3317
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4364
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3444
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3759
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4135
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3564
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3219
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3731
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3619
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3621
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3636
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4032
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4341
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- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3599
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 3962
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3566
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- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3667
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3514
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3715
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4071
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4128
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3395
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3233
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4261
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3652
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3558
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4132
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5431
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4356
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3619
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3504
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3452
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3416
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3551
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3700
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3718
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3500
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3168
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3768
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3697
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 3803
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4510