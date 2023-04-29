"После 40 жизнь только начинается" — уникальный клуб пожилых каратистов есть в Петропавловске

Фото: Анна Мирская

Удивительная история жизни Людмилы Бутенко из Петропавловска стала известна случайно, когда корреспондент BaigeNews.kz дозвонился до спортсменки, чтобы поздравить с очередной, но важной победой. В начале апреля она завоевала "золото" на абсолютном чемпионате Мира по кекушинкай карате. Как выяснилось, в спорт она пришла уже в зрелом возрасте и совершенно случайно.

Долгожданная встреча с теперь уже всемирно известной 53-летней каратисткой из Петропавловска состоялась у нее дома. В скромной, но уютной квартире чемпионки, уже нет свободных для кубков мест. Каждый по-особенному дорог, каждый имеет свою историю. Последний выделяется из всех. Его Людмила привезла недавно из Японии. Там 9 апреля состоялся финал абсолютного чемпионата Мира по кекушинкай карате, который проходит раз в четыре года. Она была самой взрослой каратисткой и в своей возрастной категории стала первой.

"СКО не ударила в грязь лицом перед японскими каратистами. Мы смогли завоевать признание и уважение не только с их стороны, но и от каратистов других стран! Я впервые была в Японии. Это страна Восходящего солнца, здесь всё по-другому: другие традиции, жизненные устои. Я могла только мечтать побывать здесь и вот мечта сбылась", — призналась Людмила Васильевна.

Это сейчас наша героиня с учёной степенью магистра занимается тренерской работой в областном филиале Всеказахской организации кекушинскай карате. Однако еще 13 лет назад и подумать не могла, что станет мировым чемпионом.

В юности она планировала работать в правоохранительной системе. Но не сложилось. Получила профильное образование в железнодорожном техникуме, работала в охране, потом ушла в дворники. Говорит, тогда свободного времени было много, и она его посвятила детям.

"Я воспитывала двоих родных племянников. Так уж вышло. И называю их своими детьми. Сейчас они уже взрослые состоявшиеся люди. Но тогда они были еще подростками, и я решила их отправить на карате. Думала, что это секция только для детей. Но как-то тренер сказал, что ждёт на занятие абсолютно всех. Я думала — это шутка и в ответ сказала, что тоже хочу попробовать. Оказалось, он не шутил", — вспоминает собеседница.

Так в конце 2010 года Людмила попала на свою первую тренировку. На тот момент ей было уже 40.

"Была намерена заниматься для себя, даже не думала ни о каких выступлениях. Сэнсэй сначала говорил, что для раскачки мне нужен год-полтора. Но уже на третьей тренировке начал требовать, как с опытного ученика. Как оказалось, он увидел во мне потенциал и не стал тратить время. Через полгода дети начали готовиться к аттестации, и я с ними учила программу. Позже выяснилось, что не зря. Сэнсэй предложил сдать аттестацию и мне. Потом встал вопрос о соревнованиях. Конечно же я на все это согласилась", — говорит Людмила.

Мало кто их знакомых поддержал выбор Людмилы заниматься в секции, куда ходят в основном дети и подростки.

"Только мама меня поддержала, сказав: Люда, если тебе это нравится, давай занимайся. Если бы она не поддержала, я, может быть, и не пошла бы дальше. От мамы поддержки было больше, чем от кого-либо. После года тренировок я уже вышла на татами. Сверстников, конечно, не было. Билась с совершеннолетними девушками. Это, кстати, нелегко. А потом вслед за мной на тренировки начали ходить и тридцатилетние, потом сорок плюс и старше. Вроде как, я послужила примером", — рассказывает спортсменка.

К слову, спортсменка Светлана Малихтарович из Смирново СКО начала заниматься карате в 45, а уже через три года с Людмилой участвовала на чемпионате мира в Японии. На соревновании вместе нашей героиней они бились за первое место. Это ли не подтверждение убеждения о том, что никогда не поздно.

Вернемся к истории Людмилы. Когда ей исполнилось 43, спортсменка потеряла маму. Трёхразовые тренировки не помогли заполнить пустоту, и женщина решила занять себя чем-то новым — она поступила в местный университет на факультет физической культуры и спорта. Окончив его, пошла дальше — сначала магистратура в СКО, затем в Омске, что позволило ей овладеть методиками преподавания.

"Знаете, в карате, наверное, пенсионного возраста нет. Когда сэнсэй Владимир Витченко предложил мне четыре года назад взять старшую группу, кому 60 плюс, я ничуть не сомневалась. Сейчас у меня занимаются даже те, кому под 80 лет. И они сдают на пояса. Такие ученики, конечно, радуют. У нас продвижение по поясам, нет возрастного. Сейчас у меня около ста воспитанников. Прошло через "мою школу" человек двести за это время. Кто-то пришел, кто-то ушел. Я занимаюсь с учениками от четырех лет и до преклонного возраста", — объяснила Людмила Васильевна.

Самому старшему из учеников Людмилы Васильевны в августе исполнится 81 год. Из восьми групп семь – детские. За время тренерства наша героиня воспитала чемпионов международных и областных турниров.

"Они все приходят сюда за здоровьем. А здоровье – это активное долголетие — это наше движение. Без движения нельзя. Каратэ дает уверенность. Дает не только силу подтянутость, а уверенность в себе и своих силах это и помогает им двигаться", — считает собеседница.

Мы выкроили время для встречи с той самой группой "золотых". На тренировке пожилые люди буквально ломают стереотипы. Их выносливости и умению двигаться позавидовал бы и человек средних лет. Искакжан Алибжанов тот самый ученик, который летом готовится отпраздновать восемьдесят первый год своего рождения.

Два года в карате. 80 было. Боксом занимался, чемпионом был. Потом на много лет забросил.

"Время подошло к старости. Решил позаниматься. Два года уже хожу сюда. До этого тоже занимался другими с видами спорта, с детства еще. Боксом в основном. Даже чемпионом был. Тогда карате было не сильно развито, а теперь в старости пришел сюда. На здоровье не жалуюсь. Тренер у нас внимательный, Травмы? Бывает всякое. Тренировка есть тренировка. Для здоровья надо. Мне потруднее, чем молодежи. А Людмилой Васильевной я горжусь. Кому еще в жизни так везет, чтобы тренером был чемпион мира", — говорит Искакжан Алибжанов.

Римма Цымбал на карате ходит недавно. После переезда в Петропавловск перебрала много разных секций. В свои 75 трехразовые тренировки в неделю переносит легко.

"Людмила Васильевна у нас молодец. Тренер от Бога. Она никогда не ругается, доступно и понятно объясняет. Конечно, мне здесь понравилось. Через две недели тренировок пришлось сдавать на оранжевый пояс, потому что время пришло. Все сдавали. А теперь готовимся в начале мая сдавать на пояс с полосочкой. Когда Людмила Васильевна уехала на чемпионат мы все за нее болели. Смотрели выступление. Радовались ее победе, как своей", — рассказала Римма Цымбал.

Своим собственным примером и примером своих учеников Людмила Бутенко доказала, что никогда не поздно начинать заново, учиться новому и познавать мир.

"Наш северный Казахстан сильный. Наш край прославили бойцы, настоящие спортсмены. Они доказывают, что северный Казахстан сильный. И мы доказали, что мы можем. Нужно идти, верить в свои силы, заниматься. На соревнованиях моя задача достойно выйти на татами, достойно биться, и достойно сойти с татами. А там судьи пусть решают кому отдать победу. Кстати, про нас говорят, что каратисты самые добрые люди. Ведь мы можем мирно пить чай, потом выйти на татами, практически повыбивать все зубы сопернику, а потом сесть и спокойно с уважением продолжить пить чай. Мы выходим на татами, чтобы улучшить свое мастерство. На татами слабых нет. Они туда не доходят", — уверена собеседница.

Сейчас Людмила Васильевна — сэмпай или иначе — старший ученик. Вскоре спортсменка будет сдавать аттестацию на звание сэнсэй. Но и это не станет для нее вершиной.

"Карате человеку дает здоровье, уверенность в себе и цель в жизни. А знаете, что главное для каратиста? Это не научится драться, чтобы кого-то побить. Хотя именно так многие и считают. Главное — это самосовершенствование, когда человек работает не только со своим телом, но и со своей душой. Внутреннее наполнение – вот что важно. Когда ты знаешь, что ты хочешь, куда тебе нужно идти и при этом сохранять полное спокойствие", — подытожила Людмила Бутенко.

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