Послание Токаева будут транслировать на телеканалах и онлайн-ресурсах

Фото: akorda.kz

Послание президента Касым-Жомарта Токаева будут транслировать на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Прямая трансляция послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется первого сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств. Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента РК в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев выступит на совместном заседании палат парламента. Ранее сообщалось, что основная часть послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Какие инициативы и поручения Токаева из послания 2021 года реализованы, читайте здесь.