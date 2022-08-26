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akorda.kz Сегодня, 10:36
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Фото: akorda.kz

Токаев выступит с посланием народу Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ№1. 

Указывается, что основная часть послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Какие инициативы и поручения Токаева из послания 2021 года реализованы, читайте здесь

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#послание #Токаев
Сегодня, 10:36
186
Журналист

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