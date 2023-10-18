Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Сегодня, 08:06
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Сегодня, 08:06Сегодня, 08:06
228Фото: BaigeNews.kz
В Астане неизвестный оставил на территории мечети "Хазрет Султан" большой чемодан и рюкзак и не вернулся за ними. Это стало причиной эвакуации посетителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.
Сообщается, что в полицию позвонила женщина, по словам которой в оставленных вещах что-то тикало.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Место происшествия было оцеплено, посетителей и работников мечети эвакуировали.
"В ходе осмотра в сумке опасных и запрещённых предметов не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Есильского района Астаны. Устанавливается владелец багажа", - сообщили в полиции.
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