Посетителей мечети эвакуировали в Астане

В Астане неизвестный оставил на территории мечети "Хазрет Султан" большой чемодан и рюкзак и не вернулся за ними. Это стало причиной эвакуации посетителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.

Сообщается, что в полицию позвонила женщина, по словам которой в оставленных вещах что-то тикало.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Место происшествия было оцеплено, посетителей и работников мечети эвакуировали.

"В ходе осмотра в сумке опасных и запрещённых предметов не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Есильского района Астаны. Устанавливается владелец багажа", - сообщили в полиции.