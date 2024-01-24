Посещение музеев в Алматы сделают бесплатным для школьников

В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации.

"Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории", - говорится в сообщении.

Посещение следующих музеев станет бесплатным для школьников:

Музей истории Алматы

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Музей Кунаева

Дом-музей Муканова

Дом-музей Мусрепова

Мемориальный музей Тлендиева

Дом-музей Байтурсынулы

Музейный комплекс Райымбек батыра

Мультимедийный центр традиционной музыки