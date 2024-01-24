Посещение музеев в Алматы сделают бесплатным для школьников
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
142Фото: gov.kz
В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации.
"Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории", - говорится в сообщении.
Посещение следующих музеев станет бесплатным для школьников:
Музей истории Алматы
Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа
Музей Кунаева
Дом-музей Муканова
Дом-музей Мусрепова
Мемориальный музей Тлендиева
Дом-музей Байтурсынулы
Музейный комплекс Райымбек батыра
Мультимедийный центр традиционной музыки
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