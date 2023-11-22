Порядка 24 млн га сельхозкультур убрали казахстанские аграрии

Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в 2023 году составила 24 млн га, что на 652 тыс. га больше по сравнению с 2022 годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Как отметили в Минсельхоз, по состоянию на 21 ноября уборка зерновых находится на стадии завершения во всех регионах Казахстана. По информации ведомства, площадь уборки зерновых – 17,1 млн. га.

По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (99,1%) при средней урожайности 9,7 ц/га, намолочено 16,5 млн тонн зерна в первоначальном весе. В том числе – 11,5 млн тонн пшеницы с 13,5 млн га, урожайность – 8,5 ц/га).

Что касается масличных культур, то аграрии убрали 2,2 млн га или 78,3%. При средней урожайности 8,5 ц/га собрано 1,8 млн тонн маслосемян. Подсолнечника убрано 845,7 тыс. га (74%), при средней урожайности 11,2 ц/га намолочено 943,2 тыс. тонн.

Картофель полностью убрали с площади 182,4 тыс. га, валовой сбор составил 3,6 млн. тонн при урожайности 200,4 ц/га. Овощные культуры убрали с площади 165,3 тыс. га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 262,4 ц/га.