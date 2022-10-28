Поручение президента: до конца 2023 года газом будут обеспечены "Тёплый пляж" и населённый пункт Сарша

В регионе реализуется проект "Реконструкция газотранспортной системы Мангистауской области". Это значит, что в области будет решён вопрос по поставке газа в населённый пункт Сарша и курортную зону "Жылы жағажай" который финансируется за счёт средств АО НК "QazaqGaz".

На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание Глава Государства Касым-Жомарт Токаев. Во время своего рабочего визита, в сентябре 2021 года, он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию тёплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населённый пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения тёплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала.

Согласно поручению Главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от территории села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.

По последним данным, уже построено семь километров трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11500 метров. Заказчиком проекта является - "ҚазТрансГазАймақ", генеральный подрядчик - ТОО "Қағам".

Проект планируется завершить в апреле 2023 года.