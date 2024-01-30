Стало известно, кто чаще всего брал ипотеку в 2023 году в Казахстане

Стало известно, люди какого возраста брали ипотеку в 2023 году, на какие суммы и где, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Сообщается, что в Казахстане по итогам 2023 года ипотеку оформили 111,7 тысячи человек на 1,76 триллиона тенге.

Отмечается, что в среднем сумма займа составляет 15,7 миллиона тенге. Однако в Астане и Алматы эти значения выше: 20,7 миллиона – в Алматы, 18,4 миллиона – в столице.

Примечательно, что чаще всего ипотеку берут тоже в Астане и Алматы – 20% и 15% от общего числа кредитов соответственно.

При этом, женщины брали ипотечные кредиты чаще мужчин: 54% против 46%.

По возрасту самые активные заемщики в возрасте от 31 до 40 лет, они составили 39% от числа всех выданных займов.