Поощрять студентов за занятия спортом предлагают в Казахстане

Как привить молодёжи любовь к спорту и какой в этом плюс для государства в интервью BaigeNews.kz рассказал спортивный функционер Рустем Тауекелов.

- Рустем Серикович, вас знают как активного гражданина, который проводит работу с молодёжью в спортивной сфере. Вы являетесь мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Какие качества жизненно необходимы для достижения успеха в спорте?

- Понятие "успех в спорте" для каждого человека индивидуально. Кто-то занимается спортом профессионально, кто-то для поддержания и улучшения здоровья.

Стремление профессиональных спортсменов понятно всем - это люди, которые посвятили себя определённому виду спорта, занимаются им с молодого возраста. Желание победить и ощутить результат своего труда – главная награда для каждого профессионала. Успех для них – это достижение намеченных целей. Как спортивный функционер, который занимался профессионально спортом, и имеющий представление о так называемом "успехе", могу сказать, что любые достижения в профессиональном спорте – это труд самого спортсмена, его тренера и команды.

"Успех в спорте" для людей, которые занимаются им для физической формы, здоровья - это, в первую очередь постоянство действий. Дисциплина у профессионалов складывается с первых дней прихода в зал, её воспитывают в себе, прививают, тогда как непрофессионалам сложно соблюдать свой режим. Поэтому, считаю, что "успех в спорте" для всех без исключения состоит в дисциплине и работе над собой.

Безусловно, для профессионалов очень много факторов "успеха". Это и слаженная работа команды, и техническое оснащение мест, и финансовая часть. Но для интересующихся спортом и поддерживающих себя спортом есть множество видов физических нагрузок, которые не требуют специальных условий.

- Вы говорили о спортивных функционерах. Кого так называют?

- Спортивный функционер - это человек, имеющий ресурсы, который как правило сам занимался спортом, знает о сфере спорте больше, чем обычный человек, может вести работу общественных объединений, спортивных фондов. Спортивным функционером может быть и тренер, и менеджер, которые могут обеспечить потребности спортсменов, создают фонды поддержки молодых спортсменов, выделяют им гранты, обеспечивают всем необходимым.

- В начале интервью мы договорились, что акцент будет на спорте, который доступен всем. Хочу спросить про молодёжь, какой вы её видите в контексте здорового образа жизни?

- Молодое поколение – это первую очередь определённая социальная группа, которая повсеместно требует внимания со стороны и родителей, и общества, школ, университетов, и мест их занятости. В контексте спорта, физической культуры отмечу главные направления, в которых необходима усердная работа – это укрепление здоровья молодёжи, их занятость и защита от вредоносных веяний. Самое главное – мотивирование молодого поколения на физическую культуру и пробуждение в них понимания важности здоровья.

Не секрет, что малый процент людей, в том числе и молодёжь, владеет знаниями о функционировании своего организма. Я бы назвал молодое поколение "интересующимися", и важно суметь привлечь их внимание в здоровую строну жизни.

В марте 2023 года утверждена Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы, где особое внимание уделяется именно молодёжи, развитию массового спорта, привлечению молодёжи к физической культуре и спорту. В той же Концепции отмечается, что за 2020 и 2022 годы наблюдается рост числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 31 до 38 процентов. Тем не менее, развитие молодёжного спорта начинается в образовательных учреждениях. Мы знаем, что в большинстве школ спорту уделяется всего три часа в неделю, в университетах на начальных курсах возможно ещё сохранились часы спорта.

Молодое поколение – часть человеческого капитала, и повышение уровня осознанности здоровья, ответственности за себя - важный фактор в масштабах государства.

- Какие инструменты вы видите для мотивации молодёжи заниматься спортом?

- В зарубежных странах, а именно в США, активно практикуется поощрение студентов, занимающихся спортом в университетских клубах, и нет такой обязательной дисциплины как "физическая культура". Обычно студенты состоят в командах и занимаются спортом вне основной учёбы.

Культура состоять в команде университета и "болеть" за неё, конечно, сформирована столетия назад. Тем не менее, её мотивирующая часть – это когда участнику спортивной команды университета делают скидки на обучение либо предоставляют полный грант, в зависимости от вуза. Например, в некоторых университетах выделяют хорошее финансирование командам, в том числе и тренерам, оплата труда которых может достигать миллиона долларов в год. К данному процессу привлекаются спонсоры, заинтересованные в результатах, с целью эксплуатации данных спортсменов в своих маркетинговых мероприятиях.

Все зависит от политики университета. Некоторые учебные заведения уделяют много внимания именно спорту. Например, есть спортивные состязания по баскетболу, которые проходят в марте, называются March madness - "мартовское безумие". Это полупрофессиональные соревнования, оттуда профессиональные тренеры забирают игроков уже в настоящие команды после окончания университета.

Это стимулировало бы студентов к занятию спортом, а тех, кто уже ранее занимался, продолжать развитие в данном направлении. Основной целью данной инициативы является не только профессиональное занятие спортом и достижение высоких результатов, что тоже не плохо, а именно занятость молодого поколения, здоровье нации и отвлечения от вредных и "модных" привычек, в том числе от синтетических наркотиков, которые сейчас являются главной угрозой для молодёжи в силу их доступности.

Вместе с тем, нашим учебным заведениям нет необходимости осуществлять вклад в виде дополнительных средств для закупа спортивного инвентаря, государство берёт на себя это бремя – это открытие новых ФОКов, общественных пространств с воркаут площадками и так далее.

В последние годы уровень достижений сборных команд нашей республики неуклонно ползёт вниз, об этом свидетельствуют результаты на последних Олимпийских и Азиатских играх.

По официальной статистике наркоманов в РК 18 300 человек, но данные цифры не отражают реальности. По оценке ВОЗ показатель может достигать 150 тысяч человек.

Считаю, что в целях повышения уровня сознания молодёжи о важности здоровья, расширения их кругозора о необходимости физической активности и повышения уровня здоровья человеческого капитала государства, необходимо добавить к учебному процессу в высших учебных заведениях занятия спортом. Данная практика могла быть применена и в наших учебных заведениях, и студенты могли быть поощрены определённым баллом за занятие спортом, который добавился бы к итоговому результату за учебный год.