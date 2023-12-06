Понижение температуры до минус 42 градусов обещают синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

"С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. Лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются дождь, снег", - сказано в сообщении.

В ночные часы температура воздуха понизится на западе до минус 10-20 градусов, на северо-западе и севере до минус 28-38 градусов, на крайнем севере страны - до минус 42 градусов.

В центре и на востоке республики ожидается до минус 28-33 градусов, в южных регионах Казахстана - до минус 5-13 градусов.

По республике также возможны туманы, в южной половине страны - усиление ветра.