Понижение температуры до минус 42 градусов обещают синоптики в Казахстане
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
72Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.
"С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. Лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются дождь, снег", - сказано в сообщении.
В ночные часы температура воздуха понизится на западе до минус 10-20 градусов, на северо-западе и севере до минус 28-38 градусов, на крайнем севере страны - до минус 42 градусов.
В центре и на востоке республики ожидается до минус 28-33 градусов, в южных регионах Казахстана - до минус 5-13 градусов.
По республике также возможны туманы, в южной половине страны - усиление ветра.
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